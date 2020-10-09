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الجمعة 9 تشرين الأول 2020 ساعة 10:42

وفدا لبنان والاحتلال سيجلسان متخاصمين في غرفة واحدة

وفدا لبنان والاحتلال سيجلسان متخاصمين في غرفة واحدة
جاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر” للصحفي باراك رافيد، الذي يعمل في موقع عبري نقلا عن مسؤولين لبنانيين لم يسمهم.

وقال إن “المسؤولين اللبنانيين الذين سيشاركون بمفاوضات ترسيم الحدود (البرية والبحرية) بين تل أبيب وبيروت، لن يتكلموا بشكل مباشر مع نظرائهم الإسرائيليين”.

وأضاف أنه “رغم جلوس اللبنانيين في نفس الغرفة مع الإسرائيليين، فإنهم لن يتحدثوا معهم مباشرة، لكنهم سيطلبون من ممثلي الولايات المتحدة والأمم المتحدة نقل رسائلهم إليهم”.

ولفت الصحفي الإسرائيلي إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شنكار، سيحضر الاجتماع ويتوسط بين الطرفين.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، سيترأس الوفد اللبناني رئيس هيئة قطاع البترول في وزارة الطاقة، بينما سيترأس الوفد الإسرائيلي، مدير عام وزارة الطاقة يوري أدرعي.

وفي 2 تشرين الأول الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المفاوضات ستنطلق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة منتصف الشهر.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
رقم : 891033
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