الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تشرين الأول 2020 ساعة 12:25

ادانات في البرلمان الأوروبي لانتهاكات حقوق الانسان بالبحرين

ادانات في البرلمان الأوروبي لانتهاكات حقوق الانسان بالبحرين
وفقاً للرسالة، 23 شخصاً من أصل 34 حكم عليهم بالإعدام منذ 2014 تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير عادلة. كانت قناعات هؤلاء الأفراد ذات دوافع سياسية. بعد أن استأنفت البحرين تنفيذ أحكام الإعدام عام 2017 بعد وقف لهذا القرار استمر سبع سنوات، أُعدم ثلاثة رجال على الرغم من وجود أدلة على الاعتقال التعسفي وادعاءات التعذيب والحرمان من الاستشارة القانونية المناسبة.

كما أن هذه الرسالة تسلط الضوء على قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، اللذين أدينا في محاكمة غير عادلة اعتمدت بشكل كبير، إن لم يكن بالكامل، على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. في تموز 2020، أيدت محكمة التمييز عقوبة الإعدام الصادرة بحق الرجلين، مما يعني أنهما الآن معرضان لخطر الإعدام الوشيك بعد نفاذ جميع سبل الانصاف القانونية الأخرى.

وإستنكرت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة المختلفة، بشكل علني ​​حرمان السيد رمضان والسيد موسى من الحق في محاكمة عادلة.

بناءً على هذه المخاوف، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من الممثل الأعلى للبرلمان الأوروبي أن يعارض علنًا استخدام عقوبة الإعدام، وخاصةً في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، والدعوة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

كما طالبوا أن يستخدم الممثل الأعلى نفوذه للضغط على البحرين ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب.

أخيرًا، طالبت الرسالة الاتحاد الأوروبي بإنشاء حوار حول حقوق الإنسان مع البحرين والبقاء يقظًا بشأن التطورات في منطقة الخليج، وحث البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
رقم : 891042
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
8 تشرين الأول 2020
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
8 تشرين الأول 2020
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
8 تشرين الأول 2020
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
7 تشرين الأول 2020
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
7 تشرين الأول 2020
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
7 تشرين الأول 2020
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
7 تشرين الأول 2020
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
7 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس