الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تشرين الأول 2020 ساعة 15:02

طقس لبنان خلال الأيام المقبلة

طقس لبنان خلال الأيام المقبلة
وأفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأنه لا يزال ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة نسبياً والتي تنحسر تدريجيًا بدءًا من يوم غد السبت ويتحول ​الطقس​ الى خريفي معتدل.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم اجمالاً مع بقاء ​درجات الحرارة​ مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وتشكّل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة، يتحول ليلاً الى غائم واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة خاصة في المناطق الجنوبية.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض خاصة في الداخل وعلى الجبال وضباب كثبف على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجبلية.
رقم : 891074
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
8 تشرين الأول 2020
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
8 تشرين الأول 2020
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
8 تشرين الأول 2020
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
7 تشرين الأول 2020
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
7 تشرين الأول 2020
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
7 تشرين الأول 2020
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
7 تشرين الأول 2020
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
7 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس