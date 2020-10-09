طقس لبنان خلال الأيام المقبلة

وأفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأنه لا يزال ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة نسبياً والتي تنحسر تدريجيًا بدءًا من يوم غد السبت ويتحول ​الطقس​ الى خريفي معتدل.



وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم اجمالاً مع بقاء ​درجات الحرارة​ مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.



الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وتشكّل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة، يتحول ليلاً الى غائم واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة خاصة في المناطق الجنوبية.



الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض خاصة في الداخل وعلى الجبال وضباب كثبف على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجبلية.