ترامب: بايدن يعرف مسبقا أسئلة وأجوبة المناظرة

وأضاف ترامب ،أمس الخميس: "سنرى ما سيحدث لاحقا، لكنني لست معنيا بإجراء مناقشات افتراضية''.



وتابع ترامب القول: "أنا لست جو بايدن، لن أجري مناظرات افتراضية جالسا أمام شاشة الكمبيوتر". وأكد ترامب، أن قرارات لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، تثير الضحك لديه.



وقال ترامب: "في هذه الحالة، ستكون لدى (بايدن) الأجوبة. سيقدمون له الإجابات تماما كما يخبرونه عادة بالأسئلة التي ستطرح في المؤتمرات الصحفية".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "يعطونه الإجابات وكذلك الأسئلة مسبقا. هل يمكن اعتبارها مؤتمرات صحفية؟".



واقترح ترامب إجراء المناقشة المباشرة التالية، دون مساعدة لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، باستخدام منصة مستقلة لهذا الغرض.