لبنان.. حرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وتواصل فرق الإطفاء عملية اخماد النيران المندلعة في المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف في جنوب لبنان، والتي اتت على مساحات كبيرة من كروم الزيتون والاشجار والاعشاب وتسببت بها الحرارة المرتفعة.



وفي بلدة عربصاليم، شب حريق على اطراف البلدة بين نهر الزهراني وجبل الرفيع، اقتصرت اضرارها على بعض اشجار السماق.



وفي ​النبطية​ تواصل فرق الاطفاء التابعة للهيئة الصحية الاسلامية عملية اطفاء ​الحرائق​ الهائلة المندلعة في المنطقة الواقعة بين بلدتي ​زوطر الشرقية​ ويحمر ​الشقيف​ والتي اتت على مساحات كبيرة من كروم الزيتون والاشجار والاعشاب والتي تسببت بها حرارة ​الطقس​ المرتفعة وتواجه هذه الفرق صعوبة في التحرك بسبب وعورة المنطقة.



وعملت سيارات الدفاع المدني التابعة لاتحاد بلديات اقليم التفاح على اخماد الحريق.



وبين بلدتي كفرملكي وكفرحتى، شب حريق كبير في وادي الليمون بالقرب من بلدة برتا اتى على مساحات واسعة من الأراضي، حيث عمل أهالي البلدات المجاورة وفرق من الدفاع المدني على اخماده.



و في شرق لبنان أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ ليل أمس حريقاً شب في اعشاب يابسة واشجار في غزة-البقاع.