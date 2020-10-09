مستوطن يحرق المئات من أشجار الزيتون في رام الله

وأفادت مصادر صحفية أن مستوطناً ألقى زجاجات حارقة صوب كروم الزيتون في المنطقة الغربية من قرية صفا المعمرة بأشجار الزيتون، وهي مناطق: "وادي الملاكي، والكرسنه، وباطن حريز، وباطن السنام"، وأتت النيران على مئات أشجار الزيتون.



وأضافت المصادر أن الحريق استمر أكثر من 3 ساعات، ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين وأصحاب الأراضي الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري من دخول أراضيهم لإخماد النيران وإنقاذ أشجارهم.



وأشارت المصادر إلى أن الحريق امتد بفعل الرياح الشرقية لمستوطنة "اورلنيم" المقامة على أراضي قرية صفا.