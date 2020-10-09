إصابات بقمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في نابلس

وأفاد شهون عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركين في الفعالية؛ ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، نقل عدد منهم إلى المستشفيات.



وكان عشرات الفلسطينيين توجهوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى الفعالية التي دعت إليها لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء من الاحتلال شرق بيت دجن.



وكانت قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق شرق القرية؛ لعرقلة مشاركة المواطنين بالفعالية.