البرلمان التركي يدرس مسألة إرسال عسكريين إلى أذربيجان

وأضاف شنطوب أنه لا حاجة حتى الآن لإرسال عسكريين أتراك إلى قره باغ.



وقال رئيس البرلمان التركي: "خلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت القوات الأذربيجانية أنها قادرة على تحقيق النصر بمفردها، وإبداء العزم والمثابرة في تحرير الأراضي المحتلة. لذلك، لا أعتقد أن هذا الاقتراح (بشأن استخدام الجيش التركي في منطقة الصراع) سيكون ضروريا ما لم تتدخل أطراف خارجية في هذا الصراع انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة".



وشدد شنطوب على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تطالب "بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمنية من جميع أراضي أذربيجان المحتلة".



وتؤكد أنقرة وقوفها المطلق إلى جانب باكو في الصراع الدائر في قره باغ، لكنها ترفض اتهامات يريفان لها بالمشاركة فيه عسكريا.