روسيا ترد على اتهام أمريكي بسبب اللقاح ضد كورونا

وأضاف موروزوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما: "أعتقد أن هذه طريقة للتغطية على إخفاقاتهم في تصميم هذا اللقاح، الذي يحتاجه الجميع، وخاصة في الولايات المتحدة، نظرا لوجود أقصى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد هناك، والوضع مع فيروس كورونا يزداد سوءا كل يوم في هذه الدولة".



وأكد البرلماني الروسي، أن مثل هذا النهج والتصريحات الشبيهة، تجعل الولايات المتحدة ضعيفة، وهي غير بناءة على الإطلاق.



في وقت سابق، زعم إيفانينا، ان روسيا والصين وإيران تحاول منع تطوير لقاح أمريكي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.