ترامب ينتقد حاكمة ميشيغان بعد مؤامرة خطفها

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "تنفذ ويتمير حاكمة ميشيغان عملها بشكل فظيع. لقد أغلقت الولاية بالنسبة للجميع، باستثناء السماح لزوجها بالتنزه بالقارب".



وأضاف: "لقد أعلنت وزارة العدل وكذلك هيئات حماية القانون لدينا، اليوم، أنها أحبطت مؤامرة خطيرة ضد حاكمة ميشيغان. وبدلا من أن تقول شكرا، وصفتني بالمتعصب للبيض. في نفس الوقت يرفض بايدن والديمقراطيون، إدانة الفوضويين واللصوص وحشد الرعاع، الذين يحرقون المدن التي يحكمها الديمقراطيون".



وتابع ترامب: "أنا لا أتسامح مع أي نوع من العنف المتطرف. وكرئيس لكم، سأحمي دائما جميع الأمريكيين، حتى أولئك الذين يعارضونني أو يهاجمونني!".



وسبق أن انتقد ترامب مرارا، حاكمة ميشيغان، وهدد بوقف التمويل الفدرالي لهذه الولاية إذا لم تتوقف حكومتها عن محاولة تنظيم تصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة عن طريق البريد بسبب انتشار فيروس كورونا.



وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيغان الديمقراطية غريتشن ويتمير.



وأصبحت ويتمير هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.



وقالت غيتشين ويتمير: إنّ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إدانة الجماعات المتطرفة خلال المناظرة الرئاسية الأولى كان بمنزلة تحشيد للمليشيات للقيام بمؤامرات، وذلك بعد أن أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أحبط خطة لاختطافها والإطاحة بحكومة الولاية.