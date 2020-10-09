صحة ايران: عدد الوفيات بكورونا يتجاوز 28 ألفا

وقالت المتحدثة سيما سادات لاري اليوم الجمعة، ان عدد الاصابات ارتفع الى 492 الفا و378 شخصا، فيما تم تسجيل 210 حالات وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 28 الفا و98 شخصا.



واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 4 آلاف و142 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ويتلقى 1,787 شخصا منهم العلاج في المستشفيات.



وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 401 الف و379 شخصا لغاية الآن، لافتة الى أن 4,392 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 4 ملايين و257 الفا و766 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.