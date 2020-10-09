رغم تفشي كورونا... أربعينية الحسين تشهد اقبالا كثيفا

فقد انتشرت عصابات المرتزقة في العديد من المناطق ومنعت المستمعين من التجمع والاستماع أمام المآتم، فكان أن انطلق المعزون بمواكب حسينية في بلدات: كرزكان، المصلى، السنابس، أبو صيبع والشاخورة وغيرها.



وقد شهدت جزيرة المحرق بشكل خاص انتشارًا استفزازيًا للمرتزقة لمنع المعزين من إحياء ذكرى الأربعين استمرارًا في حملة الإرهاب الممنهجة.



يأتي هذا في الوقت الذي سمح النظام البحريني لجماهير نادي «الحد» الرياضي بالتجمع من أجل الاحتفال بالفوز بدوري «ناصر بن حمد آل خليفة»، ضمن سياسة الكيل بمكيالين.



ورغم تفشي (كورونا).. زيارة الاربعين في كربلاء تشهد مشاركة (20) موكبا من (8) دول عربية وأجنبية وشخصيات وعلماء دين من طوائف متعددة".



وفي سياق متصل فقد أعلن قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، عن مشاركة عدد من الدول العربية والاجنبية في عزاء ومراسيم احياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، فضلا عن مشاركة علماء وشخصيات دينية من طوائف متعددة.



ووصلت مواكب العزاء من الدول العربية والاجنبية الى محافظة كربلاء بعد اعلان الحكومة العراقية السماح بدخول (1500) زائر من كل بلد، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين بعد نحو (6) أشهر من اغلاق الحدود والمطارات نتيجة تفشي فيروس كورونا.



وقال السيد هاشم الموسوي معاون رئيس القسم أن" عدد المواكب التي وصلت الى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة باحياء عزاء وزيارة الأربعين لهذا العام 1442هـ بلغت (20) موكبا من (8) عربية واجنبية.



واضاف ان الدول المشاركة هي كل من بريطانيا والسويد والهند وباكستان ونيجيريا والسعودية ولبنان والكويت ، لافتا الى ان جميع المواكب التزمت عند اقامة مراسيم العزاء بالاجراءات الوقائية الاحترازية كالتباعد وارتداء الكمامات والكفوف.



واوضح ان محافظة كربلاء المقدسة استقبلت (10000) موكب محلي من داخل العراق بحسب الضوابط القانونية من قبل قسم المواكب الحسينية وبالتنسيق مع قيادة العمليات وقيادة الشرطة لاحياء مراسيم زيارة الاربعين لهذا العام 1442 هـ.



وتابع أن (8800) موكب خدمي توزع عند حدود ومداخل المحافظة وصولاً إلى المدينة القديمة بالقرب من مرقد الامام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)، بينما اختص (1200) موكب باقامة العزاء وفق جدول اعده القسم.



وعلى صعيد ذي صلة شهدت مواكب العزاء في مدينة كربلاء مشاركة علماء وشخصيات دينية من طوائف وديانات متعددة كالمسيحية والايزيدية والصابئة المندائية.



وقال رجل الدين رياح الطلي ان "الإمام الحسين عليه السلام للبشرية جمعاء، ونتحد في ضريحه المقدس على حب الوطن".



وأضاف: "يجب أن نتخلق بصفات الإمام الحسين عليه السلام كرمز للإنسانية ورمز لجميع المذاهب، وأن الموكب ما هو إلا رسالة يجب أن تنقل للعالم أجمع بأن العراق موحد ويرفض الطائفية".



من جهته قال رجل دين مسيحي إن "جميع المشاركين في المسيرة حضروا واتحدوا مع حب الإمام الحسين عليه السلام" ، لافتاً إلى أن "الهدف من الزيارة هو التأكيد على وحدة الشعب العراقي".



وتزامنا مع اربعينية استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) واصحابه الاوفياء، اقيمت امس الخميس مراسم قراءة زيارة الاربعين والعزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في حسينية "الامام الخميني (رض)".



وبحسب مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية، بدأت الخميس مراسم قراءة زيارة الاربعين والعزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي في حسينية "الامام الخميني (ره) بالتزامن مع اربعينية استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) من الساعة الـ10 صباحا بالتوقيت المحلي دون حضور الجمهور حسب تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كوورنا.

