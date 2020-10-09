اربع اصابات بقمع الاحتلال في مسيرة كفر قدوم

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بالرصاص "المطاطي" والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.



وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة؛ إثر قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فعالية زراعة الأشجار شرق بيت دجن شرق نابلس.



وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركين في الفعالية؛ ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، نقل عدد منهم إلى المستشفيات.



وكان عشرات المواطنين توجهوا منذ ساعات الصباح إلى الفعالية التي دعت إليها لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء من الاحتلال شرق بيت دجن.