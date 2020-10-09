عشائر دير الزور ومطالب حاسمة على التحالف الامريكي وقسد تنفيذها، وإلا..

ومما جاء في البيان، التأكيد على “السعي لاستقرار المنطقة وتحكيم العقل والوقوف يد بيد في وجه كل التدخلات الخارجية والإرهاب”، مشيراً إلى ما يعانيه السكان اليوم من الفساد والتهميش وغياب الخدمات وإهمال التعليم والجانب الصحي.



وفي هذا السياق، طالب البيان الذي خرج به الاجتماع، إلى “العمل بصورة حقيقية على تحسين الخدمات من ماء وكهرباء وإصلاح الشوارع”، إضافة إلى دعم الصحة والتعليم في ريف المحافظة، وكذلك دعم جميع العائلات التي فقدت أبنائها في “قتال الإرهاب” وفق تعبير البيان، وذلك منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا.



واختتم البيان بالتأكيد على اللجوء إلى المظاهرات والاعتصامات السلمية في حال عدم تنفيذ المطالب السابقة الذكر خلال فترة محدودة، دون تحديد المدة الزمنية.