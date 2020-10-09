الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تشرين الأول 2020 ساعة 20:23

ريابكوف وجلالي يبحثان القضايا الثنائية والاتفاق النووي

ريابكوف وجلالي يبحثان القضايا الثنائية والاتفاق النووي
وفي بيان لها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، أن سيرغي ريابكوف مساعد وزير الخارجية الروسي استقبل السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي، وبحث معه بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، ان جلالي وريابكوف بحثا بشأن القضايا المرتبطة بالاتفاق النووي، حيث أكد الجانبان التزاماتهما بهذا الاتفاق وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

كما بحث المسؤولان الايراني والروسي بشأن القضايا المرتبطة بالعلاقات والتعاون الثنائي.
وجاء هذا اللقاء في حين، أعلنت الادارة الاميركية مساء الخميس حظرا جديدا على 18 بنكا ومؤسسة مالية ايرانية.
رقم : 891140
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
8 تشرين الأول 2020
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
8 تشرين الأول 2020
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
8 تشرين الأول 2020
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
7 تشرين الأول 2020
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
7 تشرين الأول 2020
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
7 تشرين الأول 2020
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
7 تشرين الأول 2020
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
7 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس