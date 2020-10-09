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الجمعة 9 تشرين الأول 2020 ساعة 22:05
سفير ايران لدى باريس..

الحظر الجديد ضد 18 بنكا ايرانيا إجراء إجرامي ونوع من السادية

الحظر الجديد ضد 18 بنكا ايرانيا إجراء إجرامي ونوع من السادية
وفي تغريدة على صفحة السفارة الايرانية في فرنسا، كتب بهرام قاسمي: ان الخزانة الاميركية ومن خلال تشديد ضغوطها القصوى والعلنية وخاصة منذ بدء رئاسة دونالد ترامب، وتصعيد سياسة الحظر هذه منذ غداة انسحاب أميركا من اتفاق دولي، ضاعفت من اجراءاتها الجنونية ضد الشعب الايراني بمختلف الصور انطلاقا من بعض الأوهام.

وأضاف: ان الحظر الجديد ضد 18 بنكا ايرانيا والتي كان أغلبه يتعامل مع الشركات الاجنبية لشراء الدواء والمعدات الطبية وذلك بترخيص من الخزانة الاميركية، ليس إلا إجراء إجرامي وضد الانسانية ويخالف الحصول على جزء من الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجها اصحاب الامراض الصعبة والخاصة.

وصرح قاسمي: بغض النظر عن البعد الدعائي، فإن هذه الحركة ما هي الا نوع من السادية وإلا فإن عقلاء العالم يدركون أن هذه الجريمة تستهدف النساء والاطفال والشعب في بلد عريق وذو ثقافة متجذرة، ورغم انه يؤدي الى إيذاء الايرانيين ولكنه سيعرض سمعة اميركا وسياستها الخارجية لمزيد من الفضائح في العالم.

وأردف قاسمي في تغريدته، أن على الساسة الاميركان ان يعلموا ان العالم أكبر مما يتصورون، وأن الايرانيين بشموخهم ورغم زيادة العقبات لعلاج بعض الامراض، سيعالجون بالتالي هذه السادية وهذه الغطرسة والأنانية الاميركية بمهارتهم وثقافتهم وصبرهم النابع من تجارب ايران التاريخية.

الجدير بالذكر ان الخزانة الاميركية فرضت مساء الخميس (بتوقيت طهران) حظرا جديدا على 18 بنكا ايرانيا، في حين ادعت أميركا كذبا ان ايران رفضت اقتراح واشنطن للمساعدة في مكافحة كورونا.
رقم : 891159
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