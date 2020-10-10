موسكو تعلن التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار بقره باغ

وبحسب وكالات فقد أدلى لافروف بهذا التصريح بعد انتهاء محادثات استمرت عشر ساعات مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني في موسكو في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي .



وقال أيضا إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على بدء محادثات بشأن تسوية الصراع.



وقالت وزارة الخارجيّة الروسيّة في بيان إثر المفاوضات، إنّ أذربيجان وأرمينيا ستُباشران بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا مفاوضات جوهريّة بهدف التوصّل إلى تسوية سلميّة للنزاع في ناغورني قره باغ.



وكانت قد بدأت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له وذلك في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.