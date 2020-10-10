حقيقة اعلان حالة "الإنذار القصوى"في بغداد والجيش يوضح

فقد نفت القوات المسلحة العراقية، يوم امس الجمعة، التقارير التي تفيد بوجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، نُشِرَ عبر حسابه بموقع تويتر: "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام".



وأضاف رسول أن "ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار يوم امس الجمعة لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".



ودعا اللواء رسول، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا.

