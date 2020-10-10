?>?> مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن سنجار - اسلام تايمز
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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 09:46

مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن سنجار

مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن سنجار
وأكد الكاظمي بحسب بيان لمكتبه "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء".

وبين، أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".

وكشف مكتب رئيس الوزراء تفاصيل الاتفاق" مبينا ان "اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار يتضمن نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".

وأضاف "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة كردستان أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومة المحلية ومحافظة نينوى".

فيما أعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق.

واكدت بلاسخارت بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء "انه يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش".

وقالت "انها بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم، وإن الامم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".
رقم : 891210
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