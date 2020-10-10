?>?> البدائل الإيرانية ضد أحدث حظر أميركي - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 09:54

البدائل الإيرانية ضد أحدث حظر أميركي

البدائل الإيرانية ضد أحدث حظر أميركي
الرئيس الايراني حسن روحاني وصف اجراءات الحظر هذه بأنها مساعٍ إرهابية وظالمة وغير انسانية. وقال انها تصبُ في سياقِ النشاطات الدعائية السياسية لتحقيقِ أهداف اميركية داخلية فيما اكد ان لاجدوى منها لأنها لن تحول دون مقاومة الشعب الايراني. واعتبر انها تأتي استمرارا للخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس دونالد ترامب في انتهاكه للاتفاقِ النووي.

وزير الخارجية محمد جواد ظريف اكد في تغريدة على تويتر اَنّ الشعبَ الايراني سينجو من هذه الأعمالِ الوحشية الاميركية. وقال إنّ النظامَ الأميركي يريد تفجير ما تبقّى من القنوات لدفعِ ثمنِ الغذاء والدواء وسط جائحة كوفيد تسعة عشر مؤكداً أنّ التآمر لتجويع المدنيين في إيران يُعتبر جريمةً ضد الإنسانية وأنّ المذنبين والمساعدينَ لهم سيواجهون العدالة.

وفي اول ردود فعل اوروبية اعلنت برلين معارضتها لسياسة الضغط القصوى ضد ايران ورأت ان الحظر الاميركي الجديد يزيد من تعقيدِ عملياتِ الاستيراد للأغراضِ الإنسانية واعتبرت اَنَّ القناة الإنسانية للتجارة مع إيران لها أهمية بالغة في وقت يضرب فيه فيروس كورونا إيران.

موقف ليس كاف بالنسبة لطهران التي لطالما اكدت انها تتطلع للافعال لا الاقوال وتنتظر من اعضاء الاتفاق النووي الانتقال الى مرحلة فعالة للتصدي لعمليات التخريب الاميركية قبل انهياره.

وحتى الان لم تنجح سياسات الابتزاز والبلطجة الاميركية ضد ايران. فالحظر الجديد الذي هو بمثابة اعتراف صريح باستهداف مباشر للشعب الايراني، سيزيد من نقمته على واشنطن مقابل التفافه حول قيادته وخياراته الوطنية كما انه سيدفع الجمهورية الاسلامية الى خطوات مواجهة اكثر خاصة وان لديها خيارات اقتصادية واسعة للتصدي للارهاب الاميركي وفي مقدمتها توسيع الصادرات غير النفطية وتوسيع العلاقات التجارية والمالية مع دول الجوار والمنطقة هذا فضلا عن توسيع الانتاج الوطني والاعتماد اكثر على القدرات الوطنية في تصنيع البدائل.
رقم : 891211
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
10 تشرين الأول 2020
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
9 تشرين الأول 2020
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
8 تشرين الأول 2020
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
8 تشرين الأول 2020
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
8 تشرين الأول 2020
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
7 تشرين الأول 2020
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
7 تشرين الأول 2020
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
7 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس