السيد الصدر يعلن 12 شرطًا للتظاهر بالعراق

وقال السيد الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “أدعو إلى عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ هيبة القوات الأمنية وعدم التعدي عليهم وعدم غلق المدارس والجامعات الطرق الجسور خلال المظاهرات”.



كما دعا إلى “تحديد ساحات الاحتجاج وتحديد أوقاتها وعدم الأرتباط بأجندات خارجية وتحديد المطالب لخدمة العراق ورفض التعدي على أحد حتى ضيوف العراق وعدم إراقة دم أي عراقي على الإطلاق “.



وينتظر أن تتجدد المظاهرات السلمية الاحتجاجية في العراق في يوم 25 من الشهر الجاري بمناسبة مرور عام على إنطلاق المظاهرات الاحتجاجية بالعراق في 9 محافظات ذات أغلبية شيعية.



وشرع ََمتظاهرون بإعادة تنظيم ساحات التظاهر وتأهيل خيم الأعتصام وتنسيق الساحات وتزيينها برسومات تجسد صورا للمظاهرات ورسوم لضحايا المظاهرات.