الكويت تلمح بعودة حظر التجوال الشامل

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور "عبد الله السند"، أن الوضع الصحي فيما يخص انتشار فيروس كورونا لا يزال جيداً.



ونقلت مصادر صحفية عن السند قوله: إن "ما يثار عن فرض الحظر مرة أخرى غير صحيح حتى الآن، ولكن كل الاحتمالات واردة في حال تزايد وتيرة انتشار المرض".



وذكرت مصادر حكومية رفيعة قولها: إن "الوضع الصحي خطير؛ بسبب الإهمال ومخالفة الاشتراطات الصحية بشكل لافت".



ولفتت إلى أن وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، سيعقد اجتماعاً، السبت، بقيادات الوزارة لتحديد القرارات وعرض النتائج على مجلس الوزراء في جلسة استثنائية لاتخاذ قرارات مناسبة".



وأشارت إلى أن الشهر المقبل سيكون "أخطر"، كاشفة عن وجود موجة ثانية من كورونا، بحسب ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية.



وبينت أن الحظر الجزئي مطروح، فيما سيكون الانتقال إلى المرحلة الخامسة من إجراءات تخفيف قيود كورونا "مؤجلاً حتى إشعار آخر"، لافتة إلى أن الحجر الصحي لمدة أسبوعين مستمر.



والخميس، قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد "قد ارتفعت"، علاوة على ارتفاع دخول العناية المركزة وإشغال الأسِرة، داعياً إلى "وقفة تأمل".



وفرضت السلطات الكويتية، في مايو الماضي، فرض حظر تجوال شاملاً ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد، لكنها ألغت في 20 أغسطس الماضي، حظر التجوال الجزئي المفروض.



وبلغ مجموع الإصابات في الكويت 110.067 حالة، منها 102.024 متعافياً، و649 حالة وفاة، وفق آخر الأرقام الرسمية المعلنة.