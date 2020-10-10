الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 11:19

سوريا.. أستاذ جامعي يبرهن علميا من وراء الحرائق المفتعلة

سوريا.. أستاذ جامعي يبرهن علميا من وراء الحرائق المفتعلة
فقد كشف الدكتور رياض قره فلاح أن “ما يحدث من حرائق هو عملية تخريبية كبرى تهدد الأمن البيئي والاقتصادي والسياحي والسكني لسوريا، وهو أمر يعد بمثابة الخيانة العظمى لمن قام به إن كان من الداخل، أو حرب كارثية علينا من النوع الخطير والمؤذي جدا إن كان المتسبب من أعدائنا الخارجيين”.

وأكد الدكتور رياض قره فلاح أن “الطبيعة لا تدمر نفسها بنفسها” مبيناً أنه “عندما يندلع 20 حريقاً في أماكن متفرقة ومتباعدة وداخلية في الغابة، وبشكل مخيف يصعب على رجال الإطفاء السيطرة عليها، وقبل يوم واحد من تحول الرياح إلى شرقية جافة جعلت من الرطوبة في المناطق الساحلية تنخفض حتى رقم متدن جدا يصل حتى دون 25%. فهذا يعني أن الحريق قام بها شخص أو مجموعة أشخاص”.

وجاء حديث الدكتور رياض في الوقت الذي يخيم فيه مشهد الحرائق المندلعة ،يوم امس الجمعة، على امتداد أرياف حمص واللاذقية وطرطوس، وحيث لا يزال بعضها نشطاً مع اشتداد الرياح مساءاً، يتساءل السوريون عما إذا كانت الحرائق المتكررة خلال أقل من شهر مفتعلة أم طبيعية.

وتحدث الأستاذ الجامعي فلاح عن “امكانية وجود جهة “ تتابع حالات الطقس وتفهم تماما الأحوال الجوية التي تساعد فيها الرياح على حدوث أكبر امتداد للحرائق، وهي بذلك تدرك جيدا ما تفعل، علما أن هذا يحصل للمرة الثانية خلال شهر، وبنفس الظروف الطقسية والأهم من ذلك في أماكن جديدة لم تطالها الحرائق المرة السابقة”.

وأشار إلى أن “الحرائق اندلعت عند الفجر حيث يكون الضغط الجوي مرتفعا، وتكون الرياح في أهدأ أوقاتها وسرعاتها، والأجواء باردة نسبيا بالمقارنة مع النهار، ومن المعروف أن السرعة الأعلى للرياح تحدث نهارا وليس ليلا مع انخفاض الضغط الجوي”.

وتابع قره فلاح: “هذا يعني أن من افتعل الحريق كان يعلم بأن الرياح ستشتد مع شروق الشمس وسيصبح الوضع كارثيا خلال فترات الظهيرة مع اشتداد سرعة الرياح الشرقية الجافة”.

وذكر أن “الإحصاءات العالمية تشير إلى أنه من بين كل 100 حريق هناك 4 حرائق فقط قد يكون الطقس سببها وأهم أسبابها الصواعق، ونحن لسنا في الشتاء”.

وبين أنه “يمكن أن ندرك أن من قام بالحريق، فرد أو أفراد حاقدون مدركون لما لهذا الأمر من تبعات كارثية بيئية واقتصادية وسياحية”.
رقم : 891225
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
10 تشرين الأول 2020
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
9 تشرين الأول 2020
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
8 تشرين الأول 2020
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
8 تشرين الأول 2020
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
8 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس