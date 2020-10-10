رئيسي: الوجود المقتدر لحرس الحدود لا يسمح للعدو بالتوسع

وخلال زيارته لمحافظة خراسان جنوبي (شرق ايران) تفقد آية الله رئيسي مخفر يزدان الحدودي ، واثنى على جهود افراد حرس الحدود.



واعتبر رئيس السلطة القضائية في كلمة القاها امام افراد حرس الحدود ان نيل الشهادة هو توفيق من الله، وقال: ان شاء الله يوفقكم في القضاء على الاعداء ويختم جهادكم بالشهادة.



واضاف رئيسي: إن وجود حرس الحدود النشط على الحدود هو رادع للأشرار والإرهابيين، فهم يعلمون أن هناك قوى مقتدرة وذات بصيرة ورؤية ثاقبة وحازمة على الحدود ستثير بالتأكيد الرعب في قلوبهم وفي قلوب أسيادهم، وهم يعلمون أن الحدود الايرانية ليست مكانا لعرض العضلات.



وأكد رئيس السلطة القضائية ان تواجد حرس الحدود في المناطق الحدودية ضمان لأمن وحماية المواطنين من مؤامرات الاعداء.



من جانبه شرح قائد حرس للحدود بمحافظة خراسان الجنوبية العميد علي اصغر مسروري الاوضاع في حدود المحافظة المتاخمة لافغانستان.