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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 12:32

استمرار عملية إطفاء الحرائق في شمال لبنان

استمرار عملية إطفاء الحرائق في شمال لبنان
وأشار رئيس بلدية بزال، حاتم عثمان الى أن طوافات الجيش أسهمت مساهمة كبيرة منذ الامس الى جانب عناصر الدفاع المدني والاهالي بالسيطرة على القسم الاكبر من الحريق الذي يأمل أن يتم إخماده خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمرت يوم أمس الجمعة عمليات اخماد الحرائق في اكثر من منطقة اللبنانية و تمكن عناصر الدفاع المدني من اخماد في مناطق جنوب و شرق لبنان.

ودعت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في لبنان المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر ​حرائق الغابات​ خاصة لجهة عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي، وتنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات، عدم رمي اعقاب ​السجائر​ من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزه في الغابات.
رقم : 891240
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