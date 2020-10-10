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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 12:52

سوريا.. إخماد حريق حريصون بريف بانياس

سوريا.. إخماد حريق حريصون بريف بانياس
وبين العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء أنه تم بالتعاون مع الأهالي إخماد الحريق بشكل كامل واقتصرت أضراره على الماديات.

بدوره بين المهندس كرم قاسم من الوحدة الإرشادية في حريصون أن عمليات الإخماد استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس حيث شارك الأهالي مع عناصر فوج الإطفاء باخماد بؤر الحريق التي اشتعلت مجدداً في منطقة مزرعة الحرية بجانب وحدة إرشادية حريصون مشيراً إلى أن النيران اقتربت من منازل المواطنين دون إلحاق أضرار بأي منها.

من جهة ثانية تواصل فرق الإطفاء التابعة لفوج إطفاء طرطوس ودائرة الحراج بمديرية الزراعة عمليات إطفاء الحريق الذي لا يزال مستمراً في منطقة العنازة بمدينة بانياس.

ولفت العقيد شما إلى أن عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق وإبعاد الخطر عن منازل المواطنين.

بدوره أشار ماهر حيدر من أبناء قرية نحل العنازة إلى أن النيران التهمت ما يقارب 80 بالمئة من الأراضي الزراعية في القرية لافتاً إلى أن النيران تتجه حالياً نحو قرية الغنصلة المجاورة.
رقم : 891244
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