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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 12:59
الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ تدخل حيز التنفيذ
وقبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن مدينة كابان جنوب البلاد تعرضت لهجوم صاروخي خلف قتلى وجرحى، وهو مانفته وزارة الدفاع الأذربيجانية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
891245
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