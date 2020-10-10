تبادل الاتهامات بخرق هدنة قره باغ بعد دقائق من بدء سريانها

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك"، أن القوات الأذربيجانية، شنت بعد خمس دقائق من بدء سريان الهدنة، هجوما باتجاه منطقة كاراخامبيلي في جنوب خط التماس، مشيرة إلى أن قوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من يريفان "تتخذ إجراءات مناسبة لصد الهجوم".



واتهمت المتحدثة لاحقا القوات الأذربيجانية بقصف مدينة هادروت في قره باغ.



من جانبها، حملت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرمني المسؤولية عن قصف مقاطعتي تارتار وآقدام الواقعتين قرب خط التماس، بعد بدء سريان الهدنة.



وذكرت الوزارة لاحقا أن القوات الأرمنية حاولت، رغم بدء سريان الهدنة، التقدم في محوري مارتاكرت-تارتار وفضولي-جبرائيل، مضيفة أن عددا من القرى والبلدات الأذربيجانية تتعرض الآن للقصف المدفعي.



وشددت وزارة الدفاع الأذربيجانية على أن وحداتها تمكنت من صد كافة الهجمات من الجانب الأرمني وتتخذ الآن "إجراءات رد مناسبة".



ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية ستيبانيان هذه الاتهامات، واصفة إياها بالاستفزاز.



وتوصلت أرمينيا وأذربيجان خلال مشاورات استضافتها موسكو إلى اتفاق على إعلان هدنة إنسانية في قره باغ اعتبارا من منتصف نهار اليوم بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى.