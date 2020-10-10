الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران

وفي حديثه ،اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اشار الرئيس روحاني الى عدم المشاركة في مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام من قبل المواطنين الايرانيين وقال: لقد كان من المهم جدا لمواطنينا المشاركة في مسيرة الاربعين من النجف الى كربلاء لكنهم صرفوا النظر عن ذلك نظرا للبروتوكولات الصحية، حيث قاموا بدلا عن ذلك باداء الزيارة في المنازل والمجالس التي اقيمت لهذا الغرض مع التزام التوصيات الصحية.



واعتبر رئيس الجمهورية الايرانية العنصر الاساس في الوقاية من المرض هو الثقافة العامة للمواطنين واستمرار الالتزام بالتوصيات الصحية وقال: نحن على استعداد لزيادة اختبارات الكشف عن المرض كما خصصنا 100 مليون دولار لشراء العدة الطبية (Kit) الخاصة بالكشف عن المرض سريعا.



واعلن الرئيس روحاني عن تطبيق فرض غرامات على الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية خارج المنزل؛ للافراد العاديين 500 الف ريال (الدولار= 42000 ريال رسميا) ولاصحاب المهن الحرة توجيه الاخطار في مرحلة اولى ومن ثم غرامة 3 ملايين ريال في مرحلة ثانية وبعدها 10 ملايين ريال في مرحلة ثالثة ومن ثم اغلاق المحل في مرحلة رابعة واخيرة، ولاصحاب سيارات الاجرة مليون ريال، وللذين يحضرون في مكان العمل وهم مصابون بالمرض ولا يكشفون عن ذلك غرامة 2 مليون ريال لكل مرة.



كما اكد الرئيس الايراني على التزام التوصيات الصحية في الدوائر الحكومية، لافتا الى إقرار غرامات على الافراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية وحتى مسؤوليهم المباشرين.



وصرح بانه في حال عدم تسديد الغرامة المالية من قبل الشخص المخالف للقانون فسيتم استيفاء الغرامة منه بسبل اخرى.



واشار الرئيس روحاني الى ارتفاع نسبة الاصابات بمرض كورونا في الموجة الاخيرة، مضيفا: ان عدد الوفيات انخفض مقارنة مع عدد الاصابات وان الافراد البالغة اعمارهم فوق 70 عاما هم الاكثر تعرضا للاصابة.