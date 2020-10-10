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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 14:13

علييف: توصلنا إلى مرحلة تسوية سياسية في قره باغ

علييف: توصلنا إلى مرحلة تسوية سياسية في قره باغ
وأكد علييف ،اليوم السبت، أن باكو ويريفان ستجلسان حول طاولة الحوار بدعم مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بهدف بلوغ حل سلمي لنزاع قره باغ، مبديا استعداد أذربيجان لبدء التفاوض "من يوم غد".

وتابع الرئيس الاذربيجاني: "المرحلة العسكرية أو جزؤها الأول انتهى، وتوصلنا الآن إلى تسوية سياسية ستضمن أننا سنصل إلى نهاية الأمر وسنحصل على ما هو تابع لنا حسب القانون".

وشدد علييف على أن العامل الأهم لاستدامة الهدنة في قره باغ يكمن في ضرورة "أن تقبل أرمينيا أن هذه الأراضي تابعة لأذربيجان وأنها لن تراها مجددا ولن تحاول استعادتها بوسائل عسكرية".

ونشرت هذه التصريحات على خلفية بدء سريان وقف إطلاق النار المتفق عليه بين باكو ويريفان في المشاورات التي استضافتها موسكو أمس، وسط اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بخرق الهدنة.
رقم : 891275
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