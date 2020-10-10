طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

الحال العامة: كتل هوائية معتدلة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط إعتبارا من اليوم فيتحول الطقس إلى خريفي معتدل.



الطقس المتوقع في لبنان خلال الأيام القادمة:



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب منخفضة ومتوسطة وانخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر واحتمال تساقط أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد.



الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، يتحول ليلا الى غائم.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع إستقرار درجات الحرارة على الساحل وإرتفاع محدود في الداخل وعلى الجبال وضباب كثيف على المرتفعات وضباب على المرتفعات الشمالية.



الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إنخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات.



درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 30 درجة.



الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35كلم/س.



الانقشاع: جيد.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50% و85 %.



حال البحر: منخفض إرتفاع الموج.



حرارة سطح الماء: 29°م.



الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.