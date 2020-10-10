قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

ففي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار، حيث اعتقلت كلا من: محمد فوزي حامد الواوي، وسراج اسحاق ابو هشهش، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما في مخيم الفوار.



وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



أما في جنين فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا وفتى من مخيم جنين.



وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد رمزي حويل، والفتى محمد ستيتي، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.