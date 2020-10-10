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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 14:32

سيؤول: بيونغ يانغ نظمت اليوم عرضا عسكريا

سيؤول: بيونغ يانغ نظمت اليوم عرضا عسكريا
ويجري الاحتفال بهذه الذكرى في سلسلة من الحفلات الموسيقية والمهرجانات ويتم متابعتها عن كثب في جميع أنحاء المنطقة بوصفها مناسبة يمكن أن يوجه فيها الزعيم كيم جونغ أون رسائل للداخل والخارج.

ولم تعرض وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أي صور للعرض.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة إنها رصدت مؤشرات على تنظيم عرض ضم معدات عسكرية وأفرادا على نطاق واسع في العاصمة بيونغ يانغ لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وقالت في بيان “كان هناك ما يشير إلى تنظيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا هذا الصباح في ميدان كيم إيل سونغ وحشدها معدات وأفرادا على نطاق واسع. كوريا الجنوبية وسلطات المخابرات الأمريكية تراقب عن كثب التطورات بما في ذلك احتمال أن يكون ذلك هو الفعالية الرئيسية”.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التجارية لأسابيع آلاف الجنود الكوريين الشماليين وهم يتدربون على العرض، وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية قد تستغل عرضا عسكريا لكشف النقاب عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات أو صاروخ باليستي جديد تطلقه الغواصات.
رقم : 891281
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