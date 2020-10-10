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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 14:38

روحاني لبوتين : ندعم وقف اطلاق النار في قره باغ

روحاني لبوتين : ندعم وقف اطلاق النار في قره باغ
وجاء اتصال روحاني ببوتين فور الاعلان عن وقف اطلاق النار في قره باغ بوساطة روسية اليوم السبت.ك

وبحسب المكتب الصحفي في الكرملين، فقد ناقش روحاني وبوتين بالتفصيل الوضع في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها ، وأطلع بوتين نظيره الإيراني على جهود الوساطة الروسية للحد من التوترات في منطقة قره باغ.

وأعلن الرئيس الإيراني دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المشاورات بين وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وجمهورية أذربيجان بشأن وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية وبدء مفاوضات للتوصل الى الحل السلمي.

كما تناول روحاني وبوتين في المحادثة الهاتفية الاوضاع المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي واكدا على أهمية الحفاظ على هذا الاتفاق الحيوي للأمن الدولي.

وناقش الطرفان بعض القضايا الهامة في التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أولى رئيسا إيران وروسيا، في محادثتهما الهاتفية، اهتماما خاصا بمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك افاق التعاون بشأن اللقاح الروسي لفيروس كورونا.

وهنأ روحاني بوتين بعيد ميلاده الـ68 الذي اقيم قبل يومين، كما اتفقا على مواصلة اتصالاتهما.

وأعلنت مصادر روسية اليوم عن وقف إطلاق النار في قره باغ.

والتقى وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان زوراب مونتاسكانيان وجيحون بايراموف في موسكو امس الجمعة في ضيافة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، واتفقت الأطراف الثلاثة على وثيقة مشتركة ووقف لإطلاق النار في منطقة ناغورنو كاراباخ بعد 10 ساعات من المفاوضات، واصبح الاتفاق ساري المفعول عند الساعة 12 ظهر يوم السبت 10 أكتوبر في بداية وقف إطلاق النار في قره باغ.

كما تم الاتفاق على أن تواصل أرمينيا وجمهورية أذربيجان ، بالوساطة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، المفاوضات الأساسية بهدف التوصل إلى اتفاق سلمي في أقرب وقت ممكن.
رقم : 891284
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