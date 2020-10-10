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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 15:33

قسد تصدر عفوا عن المعتقلين لديها..هؤلاء لن يشملهم القرار

قسد تصدر عفوا عن المعتقلين لديها..هؤلاء لن يشملهم القرار
ونشرت تنسيقيات المسلحين الخبر عبر وسائل اعلامها ونقلت صحيفة "جسر المعارضة عن قسد ان قرار العفو الذي اصدرته "شمل العفو كافة العقوبات “السالبة للحرية” في المخالفات والجنح،"

وقالت "قسد" انها استبدلت عقوبة السجن المؤبد في الجنايات إلى السجن المؤقت لعشرين سنة.

وتخفيض عقوبة السجن المؤقت في الجنايات إلى النصف، وعن كامل العقوبة للمصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء.وعن كامل العقوبة لمن اتم الـ٧٥ من العمر.

واستثنى القرار المحكومين بتهم الخيانة والتجسس والاتجار بالمخدرات، وجرائم الشرف، والاغتصاب، وقادة المتشددين، والمحكومين بتهم الارهاب، كما تم الاعفاء من الغرامات بكافة انواعها.

موقع روداو الكردي هو الآخر اكد الخبر وقال بان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا،"تابعة لقسد" اصدرت اليوم السبت (10 تشرسن الاول 2020)، عفواً عاماً وشاملاً، عن الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ اليوم، الـ 10 من تشرين الأول 2020.

وقال الموقع ان "مرسوم العفو بنوداً تستثني بعض الجرائم من العفو، كما يمنح العفو عام عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10-10-2020 وفقاً لما يلي: المادة 1، في المخالفات والجنح، عن كامل العقوبة السالبة للحرية في المخالفات، عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجنح".

المادة2: في الجنايات، تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة، وعن نصف عقوبة السحن المؤقت.

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
وعن كامل العقوبة المؤقته للمحكوم عليه الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ صدرو هذا القرار، العبرة للوصف الجرمي للفعل، وليست للعقوبة المحكوم بها.

المادة ، يستثنى من شمول أحكام هذا القرار، جرائم الخيانة والتجسس، جرائم القتل بدافع الشرف، جرائم الأتجار بالمخدرات وترويجها.

القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية وأعضاء التنظيمات الأرهابية المشاركون في الإعمال القتالية وأعمال التفجيرات وبقية المحكومين في قضايا الإرهاب اللذين لم يثبت صلاحهم بكتاب من الجهة المختصة.

المحكومون الموارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة، إلا أذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار إذا كانوا ضمن مناطق الإدراة الذاتية و تسعين يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.

قسد تصدر عفوا عن المعتقلين لديها..هؤلاء لن يشملهم القرار
رقم : 891290
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