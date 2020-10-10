هذه البلد الأسيوية خالية من كورونا!

وذكر كيم أن القوة العسكرية لكوريا الشمالية لا توجه لأي شخص، مؤكدا أنه سوف يستمر في بناء قدرة دفاعية ذاتية.



هذا وعلق زعيم كوريا الشمالية، اليوم السبت، لأول مرة على عدم إصابة أي مواطن في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزيد عن 37 مليونا آخرين في العالم.



وعبر كيم جونغ أون، خلال خطاب بثه التلفزيون الكوري الشمالي أثناء عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونغ يانغ، عن فخره بـ"عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا، مؤكدا أن الاشتراكية هي سبب الوقاية من كوفيد-19"، وذلك حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.



كما أعرب زعيم كوريا الشمالية عن أمنيته لكوريا الجنوبية بالتعافي السريع من فيروس كورونا.