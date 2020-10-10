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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 19:36

طهران.. استمرار عمل الالية المالية السويسرية رغم الحظر الامريكي

طهران.. استمرار عمل الالية المالية السويسرية رغم الحظر الامريكي
وفي تصريح اليوم السبت اوضح "نظام مافي" ان اتفاق البلدين المتعلق باستخدام هذه القناة الانسانية، نظمت بالشكل الذي لايسمح للحظر الامريكي القديم والجديد ان يخل به، وانما سيتيح للتجار استيراد السلع الاساسية مثل الدواء ومحاصیل الحبوب دون اي المشكلة.

واذ اشار الى ان الحظر الجديد لم يخل بعد بنظرية القناة المالية الايرانية مع سويسرا، تطلع المسؤول الاقتصادي الى عدم حصول اي تغير من حيث الاداء في مسار هذه الالية الانسانية، واضاف ان الظروف المتاحة لم تتعرض الى اي مشكلة خلال الايام الاخيرة.

كما نوه رئيس غرفة التجارة في ايران الى اقتراب تاريخ الانتخابات الرئاسية الامريكية؛ واصفا الحظر المعلن خلال المرحلة الراهنة بانه خطوة استعراضية من جانب الفريق المرشح للفشل في هذه الانتخابات وذلك لغرض عرقلة ظروف الادارة الامريكية القادمة "في سياق رفع (الحظر) اوتطبيع العلاقات مع ايران".

واشار نظام مافي الى انفصال ايران لحد اليوم عن الشبكة المصرفية الدولية من جراء الحظر وظروف "مجموعة العمل المالي" (FATF)؛ مبينا ان الحظر الجديد ربما سيؤثر على التحويلات اليومية للبنوك الخاصة؛ الامر الذي لايحدث فرقا لدى التجار الايرانيين ايضا.

واردف القول : ان الالية المالية السويسرية، نُظّمت بما لا يسمح للحظر الجديد ان يعرقل مسار تجارة البضائع الاساسية مثل الحبوب والاجهزة الطبية.

علما ان الادارة الامريكية اعلنت في 8 تشرين الاول / اكتوبر الحالي، عن قرارها بإدراج اسماء 18 مصرفا ايرانيا على قائمة الحظر الجديد الذي يصب في تشديد الضغوط على البلاد.
رقم : 891319
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