مسؤول سوري يحذر من كارثة كبرى تشبه انفجار مرفأ بيروت!

وناشد إبراهيم في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية السلطات المعنية بإرسال إطفائيات داعمية ومروحيات لإخماد النيران قبل اشتعال كامل الحفة التي تقع على بعد 27 كيلومترا شمال شرق اللاذقية.



وقال إبراهيم إن الحفة تشتعل والناس باتت في الشوارع، وطالب بتدخل المروحيات بشكل عاجل، مشيرا إلى أنها ساعدت في عمليات الإطفاء نهارا.



وعن مشفى الحفة الخاص بعزل مرضى كورونا، أكد إبراهيم أنه سيتم إخلاؤه خلال ساعات نظرا لاقتراب النيران من محيطه.



وأضاف أن جميع المناطق والقرى التابعة للحفة من دفيل إلى شيرقاق وبكاس ورسيون وحبيت والقاقعية والمختارية تشتعل، وأن الأهالي يهربون من المنازل إلى المدينة للجوء عند أقاربهم وبعضهم يبقون في الشوارع.