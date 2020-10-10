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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 19:52

كورونا يواصل انتشار بالدول الخليجية و22 وفاة بالسعودية

كورونا يواصل انتشار بالدول الخليجية و22 وفاة بالسعودية
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت تسجيل 22 وفاة و405 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 24 وفاة و407 إصابات في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي، التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 338 ألفا و944 حالة، بما في ذلك 5018 وفاة و9189 حالة نشطة، منها 842 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 455 شخصا للشفاء منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 324 ألفا و737 شخصا.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 1129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (سجلت أمس 1075 حالة)، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 105 آلاف و133 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة واحدة (سجلت أمس 4 وفيات)، ليصل عدد الوفيات في الدولة عند 443 حالة.

ولفتت، الوزارة إلى أن 1070 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 95 ألفا و973 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 136 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

أما في الكويت، فأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة (مقابل 7 وفيات أمس) بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد 655 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 635 إصابة أمس)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 110 آلاف و568 حالة.

وأشارت إلى وجود 139 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت الوزارة أن 698 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 102 ألف و722 حالة.
رقم : 891328
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