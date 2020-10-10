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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 20:04

الهدنة في قره باغ..ودعوات لاحترامها بالكامل

الهدنة في قره باغ..ودعوات لاحترامها بالكامل
وفي هذا الصدد أوضحت وزارة الدفاع الأذرية أن الجيش الأرميني قصف بلدتي تارتَر وآغدام، لكن وزارة الدفاع الأرمينية قالت إن قواتها في قره باغ تلقت أمرا عسكريا بوقف إطلاق النار.
 
في حين قال المتحدث باسم إدارة رئيس أذربيجان فؤاد أحوندوف ان وقف اطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ، جاء ذلك أثناء موجز صحفي عقده اليوم السبت: "نتلقى المعلومات من العسكريين. تواصلنا معهم قبل قليل، وحسب بياناتهم تم وقف إطلاق النار قبل ساعتين تقريبا، وتم تدمير المواقع التي استمر إطلاق النار منها".
 
وبدوره رحب الرئيس الايراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف اطلاق النار في قره باغ مؤكدا على اجراء المزيد من المحادثات لتسوية هذا النزاع.
 
وفي سياق متصل قالت الخارجية التركية بأن الهدنة الإنسانية المعلنة بين أذربيجان وأرمينيا "هامة إلا أنها لن تحل مكان الحل الدائم"، ولفتت إلى أن أذربيجان منحت أرمينيا فرصة أخيرة للانسحاب من أراضيها المحتلة، بحسب بيان الوزارة.
 
وأوضحت الوزارة أن أذربيجان أثبتت لأرمينيا وللعالم برمته قدرتها على استعادة أراضيها المحتلة منذ قرابة 30 عاما بإمكاناتها الخاصة.
 
من جهته أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن دعم بلاده لقرار أذربيجان بشأن الهدنة الإنسانية مع أرمينيا، مضيفا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذري جيهون بيراموف أن تركيا لن تدعم إلا القرارات التي تقبل بها أذربيجان.
 
ومن جانبها فقد رحبت فرنسا، التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك، بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أرمينيا وأذربيجان بشأن النزاع في ناغورني قره باغ، ودعت إلى "احترامه الكامل".
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إنه يتعين على جميع الأطراف تنفيذ وقف إطلاق النار والتقيد به بشكل كامل من أجل تهيئة الظروف الكفيلة بوقف دائم للأعمال القتالية بين البلدين.
 
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين أطرفي النزاع في إقليم ناغورني قره باغ حيز التنفيذ بعد محادثات بين أذربيجان وأرمينيا رعتها موسكو، لكنه شهد خروقات عدة.
 
رقم : 891331
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