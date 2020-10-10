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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 21:31

مسؤول تجاري ايراني: لا يمكن غلق السبل امام الاقتصاد الايراني

مسؤول تجاري ايراني: لا يمكن غلق السبل امام الاقتصاد الايراني
وقال آل اسحاق في تصريح له اليوم السبت: انه في هذه الظروف حيث بقيت عدة اسابيع فقط على الانتخابات الرئاسية الاميركية تسعى الادارة الاميركية لفرض اقصى الضغوط لارغام ايران حسب اوهامها على المجيء الى طاولة التفاوض.

واعتبر ان نتيجة المفاوضات ليست مهمة بالنسبة لاميركا بل تسعى فقط من اجل ان تتفاوض ايران معها واضاف: ان احدى الادوات التي تستخدمها لهذا الامر هي ايصال اجراءات الحظر الى الذروة وان اخر النقاط التي تتصور بانها ستكون مؤثرة هي فرض الحظر المالي والنقدي والبنكي.

واضاف: ان اميركا كانت قد فرضت الحظر على عدد من البنوك الايرانية والان تفرض الحظر على بقية البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية وتتصور بانها اغلقت جميع السبل امام المعاملات النقدية والمالية مع ايران.

وتابع آل اسحاق: انه مثلما قال مسؤولو البنك المركزي فان هذا الاجراء الاميركي هو مجرد استعراض للداخل الاميركي اي انه يريد ان يقول لشعبه بانه يفرض الضغوط القصوى على ايران.

وقال: ان النظام البنكي الايراني يرى بان مثل هذا الحظر كان موجودا سابقا وقد تم التخطيط مسبقا لمواجهة القضايا الاساسية في الحظر ولا توجد هواجس بشان الادوية والسلع الاساسية.

واوضح بان غالبية صادراتنا هي للدول الجارة والصين والتي يتم التصدير اليها خارج الانظمة الموجودة واضاف: ان لنا برامج في العلاقة مع العراق والصين والهند والدول الجارة ونعمل على تنظيمها في الوقت الحاضر اي ان هذا القرار (الحظر الجديد) ليس له تاثير جاد على علاقاتنا التصديرية قطعا.

وتابع آل اسحاق: انه وفيما يتعلق بصادراتنا غير النفطية الى اوروبا فانها تبلغ نحو 300 -400 مليون دولار لذا فانه ليست هنالك مشكلة من هذا الجانب، اما بالنسبة للواردات فينبغي عليّ القول بان اكثر من 80 بالمائة من واردات البلاد الحالية هي السلع الاساسية والادوية والتي لها نظامها الخاص والتي بها يتم اتخاذ اجراءات بشانها.

واعتبر المسؤول التجاري الايراني التذبذبات الاخيرة في سوق الذهب والعملة الاجنبية بانها لا علاقة لها كثيرا باجراءات الحظر الاميركية الاخيرة واضاف: انه لا يمكن غلق السبل امام الاقتصاد الايراني ولو كان من المقرر ان يحدث هذا الامر لحدث خلال الاعوام الـ 40 الماضية مع وجود الحظر الاميركي.

وصرح باننا جربنا خلال الاعوام الـ 40 الماضية مختلف السبل في مواجهة الحظر وقال: ان احد هذه السبل الجيدة جدا التي يمكن القيام بها هو تقوية نظام المقايضة الذي يمكننا متابعته مع الكثير من الدول.
رقم : 891347
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