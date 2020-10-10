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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 21:40

سجن جو في البحرين.. استمرار سوء المعاملة والتضييق على المعتقلين

سجن جو في البحرين.. استمرار سوء المعاملة والتضييق على المعتقلين
وقالت مصادرنا إن إدارة السجن فرضت خمسة أرقام اتصال لكل سجين وبتكلفة باهضة الثمن، مما دفع قرابة 290 معتقل بمبنى 13 إلى الإضراب عن الاتصال، وانقطاعهم عن العالم الخارجي بشكل كامل إثر هذا التضييق.

واكدت المصاد احتجاج المعتقلين على تحديد خمسة أرقام لعدم كفايتها لأفراد العائلة من الدرجة الأولى، لا سيما وأن الزيارات العائلية مقطوعة، في ظل الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات بذريعة جائحة فايروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد متصل عبرت عائلة المعتقل القيادي في جمعية (أمل)، خليل الحلواجي عن قلقها على سلامته، بعد الأنباء التي وردتها من السجناء بنقله إلى الحبس الانفرادي.

وقالت عضو المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي عبر حسابها على موقع التدوين المصغر «تويتر»، إن أخبارا مقلقة تردني حول نقل والدي، معتقل الرأي، 63 عاما، للحبس الانفرادي، وأضافت: والدي سبق وأن تعرض لتجلط الدم، وتدهورت صحته، يجب أن يلقى الرعاية، لا أن يزج به في الحبس الانفرادي.

وكانت محاكم النظام قد أيدت الحكم بالسجن عشر سنوات على الحلواجي وآخرين بتهم ذات خلفية سياسية في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت الحلواجي عبر مداهمة منزله فجر الأربعاء 3 سبتمبر/ أيلول 2014، دون إبراز إذن بالقبض والتفتيش، وقد تعرض للتعذيب والتهديد خلال مدة احتجازه أربعة أيام في مبنى التحقيقات الجنائية، مع حرمانه من حقه في التمثيل القانوني في فترات التحقيق، وتمت محاكمته على خلفية قضايا سياسية منذ 22 مارس/ آذار 2015، بحسب تقارير حقوقية.
رقم : 891351
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