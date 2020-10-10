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السبت 10 تشرين الأول 2020 ساعة 21:44
لبنان: 1388 إصابة و11 وفاة بكورونا
وتواصل إصابات كورونا في لبنان صعودها مع ضعف قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى، وشح أجهزة التنفس الاصطناعي.
وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية تفاديا لأزمة صحية كبيرة قد يتعرض لها لبنان.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
891353
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