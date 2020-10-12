اليمن.. 117 خرقا لتحالف العدوان في جبهات الحديدة

صنعاء (اسلام تايمز) - واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لوقف اطلاق النار في الحديدة ، وسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط 116 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.