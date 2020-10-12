الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 07:56

تركيا ترسل سفينة لشرق المتوسط

تركيا ترسل سفينة لشرق المتوسط
وقال الإخطار البحري إن "سفينتين أخريين وهما أتامان وجنكيز خان إلى جانب أوروتش رئيس ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 تشرين الأول".

ويدور خلاف بين البلدين بشأن مطالب متداخلة بالسيادة على موارد الغاز والنفط في المنطقة.

والتقى وزيرا خارجية تركيا واليونان الأسبوع الماضي، واتفقا على إجراء محادثات ثنائية بشأن الخلافات.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة أوروتش رئيس من المياه المتنازع عليها، "لإعطاء فرصة للدبلوماسية" قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي بعد القمة، إنه "سيعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها "ستؤدي إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
رقم : 891548
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة
قائد الثورة الإسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة
‘‘قمة العشرين‘‘ فشل جديد لابن سلمان
‘‘قمة العشرين‘‘ فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
10 تشرين الأول 2020
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
9 تشرين الأول 2020
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس