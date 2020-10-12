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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 08:17

حماس: روسيا ترحب باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل

حماس: روسيا ترحب باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل
وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عبر صفحته بموقع "تويتر": "في زيارتنا لروسيا عبّرَ السيد ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس بوتن للشرق الأوسط عن ترحيب موسكو باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، تدعيماً للوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية".

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الجمعة، أن وفدًا قياديًا بالحركة وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، وعقد لقاءات مع الخارجية الروسية.

وضم الوفد عضوي المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، حسام بدران، إضافة إلى ممثل الحركة لدى موسكو، وذلك في إطار زيارة تستغرق عدة أيام.
رقم : 891551
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