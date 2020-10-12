سوريا.. أضرار فادحة بمستودعات الدولة جراء حرائق القرداحة

وذكر رئيس دائرة التخزين مرتضى ناصر أن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة بأربعة مستودعات لتخزين التبغ.



ولفت إلى أن سيارة إطفاء روسية مع أفراد طاقمها شاركت في إخماد الحريق، فضلا عن سيارتين من فوجي إطفاء حماة والسويداء.