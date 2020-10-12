بايدن: الطريقة الوحيدة لخسارتي الانتخابات هي ‘‘الغش‘‘

ودعا بايدن الناخبين خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا أمس السبت إلى التحقق من التصويت، لأن الطريقة الوحيدة التي قد نخسر بها هي الغش.



وأشار إلى ما وصفه بمحاولات ترامب التأثير على التصويت، بما في ذلك التشكيك في أمن الاقتراع عبر البريد ومحاولات التشجيع على ترهيب مراقبي الانتخابات الجمهوريين.



وقال للصحفيين قبل مغادرته الولاية إن تصريحاته أخرجت قليلا عن سياقها، وأضاف سأقبل نتيجة هذه الانتخابات.



يذكر أن ترامب امتنع في وقت سابق عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات، ما أثار ردود فعل منددة من الحزب الديمقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين.



واظهرت احدث استطلاعات الرأي الاميركية تقدم بايدن على الرئيس دونالد ترامب باثنتي عشرة نقطة.



وكشف استطلاع أجرته صحيفة أمريكية أن" أربعة وخمسين بالمئة سيصوتون لبايدن مقابل اثنين واربعين بالمئة لترامب.