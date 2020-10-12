الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 09:23

نظام السيسي يغتال معارضا مصريا آخر

نظام السيسي يغتال معارضا مصريا آخر
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت "أمين المهدي" في 9 أيلول الماضي، من منزله بمحافظة القاهرة، لكنها أطلقت سراحه في 30 أيلول الماضي.

وأشار معارضون إلى أن اعتقال "المهدي" جاء قبل نحو أسبوعين من الإعلان عن كيان معارض جديد يحمل اسم "قادرين".

بدورها، أعلنت حركة "قادرين" المعارضة إن "المعلومات الواردة إلينا تقول إنه مات مسموما، وما يؤكد معلوماتنا أن أمين المهدي نفسه كان قد أخبرنا من داخل محبسه عن محاولات حثيثة لاغتياله، ونحن بدورنا نتهم النظام الحاكم في مصر بتسميمه".

وطالبت الحركة النائب العام بالتحقيق في وفاته.

وأضافت الحركة، في بيان لها، أنه "إذا كان أمين المهدي أول شهداء حركة قادرين؛ فإننا نعد المصريين والعالم بأننا في قادرين سنعمل بصدق على إيقاف قطار الموت الذي يلتهم البلاد والعباد في مصر والشرق الأوسط والعالم".

بدوره، اتهم الناشط السياسي، وعضو اللجنة التأسيسية لحركة "قادرين"، "محمد سعد خير الله"، النظام المصري، ورئيسه "عبدالفتاح السيسي" باغتيال "المهدي".

وأكد "خير الله" أن "ملابسات الوفاة غير طبيعية على الإطلاق وتحوم حولها الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام والوفاة، خاصة أنه قبل واقعة اعتقاله لم يكن يعاني مطلقا من أي أمراض، بل على العكس كان بصحة جيدة جدا".

وكشف أن "المهدي" عبر عن مخاوفه من التعرض للاغتيال داخل محبسه، وذلك عبر رسالة بعث بها إلى رفاقه، قال فيها إن "هناك مخططا حقيقيا وجادا لاغتياله".

وتابع "خير الله" أنه على ما يبدو تغيرت الخطة حتى "يحاول النظام تجنب الكثير من الانتقادات التي كان من الممكن أن يواجهها، فلجأ إلى تغيير خطته".

ورجح "خير الله" أن تكون "السلطات المصرية قد قامت بحقن أمين المهدي بمادة ماسة أثناء اعتقاله أو بوضعها له في الطعام".

ورأى أن "التدهور الحاد والمريب في صحته جاء نتيجة خلل كامل في كل أجهزة جسمه، إلى أن حدثت الوفاة بإحدى المستشفيات الخاصة في الإسكندرية".

وشدّد "خير الله" على أن "دم أمين المهدي سيكون لعنة على السيسي ونظامه العسكري الطاغية المتجبر".

وأوضح أن "حركة قادرين تعتزم القيام ببعض الخطوات التصعيدية في الخارج خلال الفترة المقبلة ردا على اغتيال أمين المهدي، وان الحركة ستصدر بيانا في هذا الصدد خلال ساعات".

والمفكر "أمين المهدي" حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية مجال الطباعة، وكان مديرا لمطابع صحيفة "أخبار اليوم" حتى الاستقالة في العام 1980، ثم أسس دارا للنشر، وهي الدار العربية للنشر عام 1985.

وللكاتب الراحل نحو 42 دراسة في جريدة "الحياة اللندنية" من 1999 إلى 2005، وتوقفت نتيجة ضغط النظام المصري على جريدة "الحياة"، بجانب دراسات وكتب منشورة في العديد من الدوريات والمواقع بالعربية والإنجليزية.
رقم : 891568
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة
قائد الثورة الإسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة
‘‘قمة العشرين‘‘ فشل جديد لابن سلمان
‘‘قمة العشرين‘‘ فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
10 تشرين الأول 2020
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
9 تشرين الأول 2020
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس