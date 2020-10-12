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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 09:26
محافظ البنك المرکزي الإیراني یتوجه إلی بغداد
وتأتي زيارة همتي التي يرافقه فيها وفد من كبار مسؤولي المالية والتجارة ، في اطار متابعة إعادة مستحقات ايران من العملة الصعبة وتسديد الديون العراقية لايران.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
891570
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